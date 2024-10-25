Возможно, в ВСУ остро не хватает личного состава, предположил эксперт.

После проведения аудита на предприятиях, которые признаны критически важными, некоторые из них могут потерять этот статус, и ранее забронированным лицам будет угрожать мобилизация.

Из-за этого бизнес может потерять ключевой персонал, рассказал адвокат Сергей Савинский изданию The Page. "Аудит может привести к пересмотру статуса критически важных предприятий и сужению круга лиц, имеющих право на бронирование. Таким образом, некоторые работники, которые сейчас забронированы, могут быть мобилизованы после завершения аудита", - предупредил эксперт.

Собеседник добавил, что в постановлении Кабинета министров №1204 от 22 октября текущего года говорится о внесении изменений в критерии, по которым организации, предприятия или учреждения будут определять критически важными для экономики и жизнедеятельности украинцев во время особого периода. После этого орган, который признал определенное предприятие/учреждение/организацию может ее проверить и подтвердить статус критически важного или отменить его.

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Адвокат Евгений Булименко добавил, что официальная причина временной остановки бронирования работников - необходимость навести порядок в этой области, оценить злоупотребления и сделать так, чтобы в будущем их не было:

"Такие злоупотребления были вызваны, среди прочего, размытостью критериев, по которым предприятия, учреждения и организации конкретным государственным органом признаются критически важными. Неофициальной причиной, следует предположить, является острая потребность пополнения личного состава Вооруженных сил Украины".

В Украине бронирование приостановлено - что сообщалось

В сети появилась информация, что президент Владимир Зеленский якобы возмутился из-за того, что на предприятиях критической инфраструктуры забронировано аж 1,5 миллиона военнообязанных. После этого СМИ писали, что бронирование могут остановить до 15 ноября для проведения аудита.

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сказал, что украинскому лидеру могли показать общее количество тех, кто был забронирован, а "это не репрезентативная цифра, которая бы показывала геометрию роста или прогресс роста количества забронированных".

Нардеп добавил, что при изменении законодательства о мобилизации, значительное количество украинцев, которые имели право на отсрочку, перевели в статус забронированных.

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