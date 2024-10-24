Военные говорят, что "сенсация" касается внутренних процедур мобилизационных органов, и мобилизацию мужчин предпенсионного возраста никто не отменял.

Мобилизация мужчин старше 50 лет не остановлена, она продолжается. Все нормативные изменения в порядке их призыва касаются внутренних процедур ТЦК. Об этом говорится в заявлении Волынского областного центра комплектования.

Там напомнили, что согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их, как и раньше, могут призвать по мобилизации.

"А относительно "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета относительно призыва на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования", - говорится в сообщении.

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В Волынском ТЦК отметили, что мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации на общих условиях, если они не имеют законного основания на освобождение от службы. Например, по состоянию здоровья.

Мобилизация мужчин после 50 лет

Как писал УНИАН, около месяца назад нардеп Алексей Гончаренко рассказал о секретной директиве Генштаба, согласно которой мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Как пояснили юристы, эта директива означает, что теперь мужчин указанной возрастной группы будут призывать только в том случае, если они имеют дефицитную военно-учетную специальность. По словам экспертов, на такое лицо должно быть составлено отдельное мобилизационное распоряжение от Генштаба.

Однако юристы сомневаются, что эта норма действительно работает, ведь Генштаб не может по своему усмотрению сужать мобилизационные рамки. Это может делать только Верховная Рада. Поэтому, скорее всего, мобилизация мужчин старше 50 лет происходит на общих основаниях.

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