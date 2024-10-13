При осуществлении бронирования есть злоупотребления, отметил парламентарий.

Президент Владимир Зеленский мог получить общую численность тех, кто забронирован по состоянию на сейчас, а "это не репрезентативная цифра, которая бы показывала геометрию роста или прогресс роста количества забронированных".

Такой информацией поделился член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский во время интервью Radio NV. Парламентарий не изменил опровергнуть или подтвердить информацию о том, что украинского лидера якобы возмутило количество забронированных в Украине.

"У меня такой информации нет, я не общался с президентом, поэтому я не могу подтвердить или опровергнуть (сведения СМИ, - Ред.). Но я хочу сказать, что мы этот вопрос (бронирования, - Ред.) в закрытых режимах на Комитете национальной безопасности, обороны и разведки также рассматривали", - поделился нардеп.

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По его словам, во время заседания Кабмина рассматривали проблемы в процессе бронирования военнообязанных для предприятий критической инфраструктуры:

"Мы видим, что есть злоупотребления в процессе осуществления бронирования предприятиями...".

Вениславский также сказал, что не совсем корректно проводить линейную зависимость между увеличением количества забронированных с теми механизмами, которые ввела власть.

"Потому что, когда мы меняли законодательство о мобилизации, предусматривали механизмы бронирования, мы значительное количество тех граждан Украины, которые по закону о воинской обязанности, военной службе, имели право на отсрочку от призыва, перевели в статус забронированных", - заявил политик.

Нардеп добавил, что, в том числе ранее имели право на отсрочку полицейские, а сейчас они все получают "бронь". "Я думаю, что президенту дали общую численность тех, кто забронирован по состоянию на сегодня", - поделился Вениславский.

Важные новости Украины о мобилизации - что сообщалось

Ранее СМИ писали, что Владимира Зеленского якобы возмутило то, что на предприятиях критической инфраструктуры забронировано аж 1,5 миллиона военнообязанных.

По сведениям журналистов, бронирование могут до 15 ноября приостановить. Сообщалось, что Минобороны решило проверить забронированных, и Кабмин такую идею вроде бы поддержал.

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