Для того, чтобы человека могли забронировать, он должен соответствовать нескольким критериям.

Забронировать работника, который находится в розыске, нельзя. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в юридической компании "Приходько и партнеры".

"Согласно порядку бронирования, военнообязанные работники, которые находятся в розыске, не могут быть забронированы и внесены в специальный воинский учет", - говорят эксперты.

Они объяснили, что согласно п. 29 этого Порядка, перевод лица на специальный воинский учет на период действия отсрочки происходит автоматически, если оно:

находится на воинском учете,

имеет официальное трудоустройство,

уточнил свои военно-учетные данные,

и не находится в розыске.

Они также напомнили, что не подлежат призыву или имеют отсрочку:

работники, забронированные государством или критической инфраструктурой;

лица с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК;

родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;

лица осуществляющие уход за родителями, которые имеют проблемы со здоровьем;

студенты;

народные депутаты;

лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне;

и другие лица, определенные в законе.

"В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", - заявил руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

