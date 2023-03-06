Повестка - это лишь оповещение гражданина об его обязанности явиться в ТЦК.

В Украине продолжается мобилизация, массово вручают повестки военнообязанным украинцам. Адвокат Виктория Кравченко в своем YouTube-канале объяснила, могут ли украинцам аннулировать повестку.

По ее словам, нет термина аннулирование повестки и процедуры под таким названием. Ведь, подчеркнула адвокат, повестка - это лишь оповещение гражданина об его обязанности явиться в определенный Территориальный центр комплектования и соцподдержки (в народе - в "военкомат", — УНИАН.).

"Если же вы забронированы в определенном предприятии или имеете установленную законом отсрочку от мобилизации, вы имеете право при вручении повестки отказаться от ее получения. При этом на месте зафиксировать основания для отказа от вручения документа, чтобы избежать в будущем дополнительных и лишних разборок", — говорит Кравченко.

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А еще вы можете получить повестку, явиться в "военкомат" и предоставить соответствующие документы, подтверждающие ваше право на отсрочку на военную службу во время мобилизации.

"Также не забывайте, что при фактическом праве на отсрочку от мобилизации вы можете и без явки в "военкомат" подтвердить это свое право", — добавила адвокат.

Она напоследок подчеркнула, что процедуры аннулирования повестки не существует: вы можете отказаться от ее получения с обоснованием своего права на законную отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Вы также можете отказаться от получения повестки, привела адвокат примеры, в случае нарушения порядка вручения повестки: неправильно заполненная повестка, она выписана на другого человека, не указаны ее основные реквизиты и др. Кравченко призвала обязательно фиксировать основания для отказа от получения повестки.

Мобилизация в Украине 2023

7 февраля 2023 г. Рада уродлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

Накануне Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Предприятие может забронировать до 50% работников.

Адвокат Андрей Новак объяснил, каким компаниям разрешат бронирование, как оно работает и на кого распространяется. Такую возможность получили и частные компании.

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