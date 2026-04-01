Мобилизацию в крупных городах усилят, – народный депутат

По словам народного избранника, у жителей Харькова и Одессы "нет никакого ощущения" большой войны.

В рамках реформирования системы мобилизации будут усилены мобилизационные меры в крупных городах, чтобы избежать перекосов, когда армия комплектуется преимущественно жителями сел. Об этом в интервью YouTube-каналу "Власть vs Влащенко" заявил народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, реформа мобилизационной системы будет предусматривать выполнение двух ключевых задач.

"Во-первых, это предотвращение любых конфликтных ситуаций, то есть не может быть нарушения прав человека, не может быть превышения полномочий представителей ТЦК СП, не может быть ситуации, когда они выполняют свои действия по оповещению, по вручению повесток без бодикамер", – заявил Вениславский.

Он подчеркнул, что в 2024 году именно для этого и вносили в закон норму, обязывающую всех представителей ТЦК и СП носить на работе бодикамеры – чтобы такие конфликтные ситуации рассматривать в комплексе, а не вырванными из контекста.

Что касается второй задачи реформы, то она касается "справедливой" мобилизационной нагрузки на различные слои общества.

"То есть чтобы у общества не было ощущения, что имеют место определенные несправедливые действия, когда в каком-то селе Западной Украины не осталось ни одного мужчины призывного возраста, а в Киеве, Одессе, Харькове и других крупных городах Украины жизнь протекает мирным образом, и нет никакого ощущения, что идет полномасштабная война у многих молодых людей, которые являются потенциально военнообязанными", – добавил нардеп.

Как писал УНИАН, в Минобороны опровергли информацию о том, что реформа мобилизационной системы стартует с 1 апреля. В ведомстве говорят, что изменения в систему ТЦК и СП еще находятся в разработке и требуют комплексного подхода. В Минобороны обещают вскоре представить конкретные решения, которые должны сделать процесс более прозрачным, эффективным и современным.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил мобилизацию в Украине на 6–7 баллов из 10, отметив, что сейчас главной потребностью армии является не вооружение, а подготовленные военнослужащие. По его словам, мобилизация остается основным источником пополнения войск, и важно обеспечить ее прозрачность и соблюдение всех процедур.

