Если отказ в предоставлении отсрочки оспаривается, то в этот период человека могут призвать на военную службу.

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Сейчас определены отдельные категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от службы. Однако при подаче документов на отсрочку следует обратить внимание на важные нюансы, отметила адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Суспільне.Студія".

Так, она отметила, что, по новому закону, оформить отсрочку от призыва можно непосредственно только обращением в ТЦК и СП. Также Кабмин урегулировал перечень документов, необходимых для предоставления отсрочки и установил форму заявления, которое необходимо заполнить и подать в ТЦК и СП с соответствующими документами.

В то же время, по словам адвоката, в постановлении Кабмина для каждого абзаца документы перечислили через запятую, поэтому возможны недоразумения у комиссии, к какой ситуации какие документы требовать.

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"В том перечне документов есть такие, которые однозначно сужают толкование закона и не позволят оформить отсрочку тем, кто по закону имеет на нее право, но постановление Кабмина требует такие документы, которые по определению получить невозможно", - указала она.

Также она подчеркнула, что по обновленному закону, до рассмотрения заявления об отсрочке военнообязанных призвать не могут.

"Наконец Кабмин определил и четко прописал, что с момента, когда подано заявление для оформления отсрочки, и пока это заявление не рассмотрено, запрещен и на призыв такого военнообязанного, и даже на направление его на военно-врачебную комиссию", - говорит адвокат.

Она также рассказала о возможных причинах для отказа в предоставлении отсрочки.

"Комиссия может отказать только в двух случаях: когда лицо не имеет права на отсрочку, и обстоятельства, на которые оно ссылается, законодательством не предусмотрены, и когда лицо, возможно, и имеет право на отсрочку, но пакетом документов это не подтверждено", - говорит она.

В то же время она предостерегла, что законодательством не предусмотрено, что если отказ оспаривается, то на этот период невозможно лицо призвать на военную службу.

"То есть даже если военнообязанный получил отказ в предоставлении отсрочки, и тут же обратился в суд - это все равно не останавливает его призыв на военную службу, если ТЦК и СП решит тут же его мобилизовать", - говорит адвокат.

Вопрос обновления данных для военнообязанных женщин

Как отметила юрист, военнообязанные женщины должны обновить данные, если они получили медицинское или фармацевтическое образование. Даже тогда, когда ни одного дня не работали по специальности:

"Привязка есть только к образованию, не к опыту работы. Граждане Украины - это и женщины, и мужчины, поэтому эта норма распространяется и на женщин, которые уже находятся на воинском учете. Если женщина состоит на воинском учете, у нее есть обязанность уточнить свои данные в порядке, установленном законом. И действительно, если она этого не сделает, может быть привлечена к административной ответственности в виде штрафа", - отметила она.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее адвокат объяснила, что некоторые родители детей с инвалидностью могут потерять отсрочку от мобилизации, если факт инвалидности подтвержден за рубежом и соответствующий документ выдан иностранным медицинским учреждением.

Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. Теперь работники предприятий ОПК и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и позволили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

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