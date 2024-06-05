Это может произойти, если не будут предоставлены определенные документы.

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Сейчас отсрочку от нее могут получить, в частности, и родители детей с инвалидностью. Для этого нужно предоставить ТЦК и СП медицинское заключение, подтверждающее, что ребенок инвалид.

Адвокат по военному праву Ирина Мациевская рассказала РБК-Украина, предоставят ли мужчине отсрочку, если ребенок получил инвалидность за рубежом.

Как отмечается, если факт инвалидности подтвержден за рубежом и соответствующий документ выдан иностранным медицинским учреждением, то он не дает права на получение отсрочки для отца от мобилизации в Украине.

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"Для получения отсрочки от мобилизации по основаниям инвалидности ребенка до 18 лет, согласно постановлению КМУ 560 от 16.05.2024 года военнообязанный должен подтвердить инвалидность ребенка документами, выданными украинскими медицинскими учреждениями, а именно: медицинским заключением о ребенке с инвалидностью до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации такого ребенка, выданной ВКК лечебного профилактического учреждения", - объясняет она.

По словам адвоката, медицинские документы должны быть выданы в Украине, поскольку международные критерии признания инвалидности у нас не принимаются.

"Установленные за рубежом диагнозы следует подтверждать в Украине в ее медицинских учреждениях, в установленном в Украине порядке и по установленным формам документов", - добавляет Мациевская.

Как подтвердить инвалидность, полученную за рубежом

Постановление Кабмина о порядке подачи заявления на получение отсрочки не предусматривает подачу международных образцов документов. По мнению юриста, ТЦК не будут принимать заявления с такими выводами, поскольку перечень документов четко определен.

"Имея документы, подтверждающие инвалидность или диагноз ребенка, который дает основания для установления инвалидности за рубежом, вы можете обратиться в медучреждение в Украине и пытаться подтвердить этот статус в Украине", - отметила Мациевская.

Она считает, что отцу такого ребенка будет трудно получить отсрочку, поскольку лицо с инвалидностью скорее всего будет находиться в других странах, где и будет проходить лечение.

"Слишком много составляющих, которые невозможно будет проверить при рассмотрении заявления на отсрочку", - сказала эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после принятия и вступления в действие нового закона о мобилизации.

Законопроект №10449, принятый 18 мая, свидетельствует, что отсрочка от мобилизации больше не доступна некоторым украинцам - тем, кто ранее имел право на такой "бонус" от государства.

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