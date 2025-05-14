Для президента Украины Владимира Зеленского нет никаких юридических ограничений на ведение прямых переговоров с кремлевским правителем Путиным.

Об этом в интервью Welt сказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он считает, что Соединенные Штаты Америки и президент Дональд Трамп способны заставить Путина прибыть в Стамбул на переговоры. В конце концов, именно реальное давление заставит Москву начать серьезные переговоры и положить конец войне:

"Мы очень ценим, что президент Трамп разделяет эту точку зрения и продолжает делать многое, чтобы действительно положить конец этой войне. Если Путин не приедет в Турцию, немедленно понадобятся новые санкции и новое давление. Мы знаем, что Россия понимает только язык силы".

На напоминание журналиста о том, что в начале полномасштабной войны Зеленский подписал указ, который накладывает запрет на прямые переговоры с Путиным, Ермак ответил, что Конституция страны дает президенту право вести переговоры с кем-либо, если речь идет об интересах Украины.

Видео дня

По его словам, именно Путин никогда не хотел переговоров, тогда как Зеленский говорит о готовности к переговорам в любом формате, если это поможет прекратить войну и достичь справедливого мира.

На вопрос, что будет делать украинская сторона, если Путин не появится в Стамбуле, Ермак напомнил, что это в Кремле сказали о желании вести прямые переговоры:

"Мой президент ответил, что он готов приехать. Как бы это выглядело, если бы Путин не приехал? Как бы вы это объяснили? У меня на это только один ответ. Если Путин не приедет, значит, он не хочет прекращать эту войну и не готов к переговорам".

Запрет на переговоры с Путиным

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2022 года президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Этот шаг стал ответом на попытку России аннексировать временно оккупированные территории Украины, а также на зверства российских захватчиков в захваченных населенных пунктах.

В этом году Зеленский объяснил, что это решение приняли для прекращения попыток Кремля влиять на Украину через неофициальные каналы и сепаратистские движения. Он отметил, что запрет касается только переговоров с Путиным, а не с Россией в целом.

Вчера президент заявил, что смысл указа и так прописан в Конституции - никто кроме президента не может вести переговоры о суверенитете и территориальной целостности страны.

Вас также могут заинтересовать новости: