Такая мутация встречается лишь у 8-10% населения планеты

Исследователи из Копенгагенского университета обнаружили, что все люди с голубыми глазами имеют общего предка, который жил примерно 6-10 тысяч лет назад.

Как пишет Daily Galaxy, это открытие объясняет происхождение голубого цвета глаз и демонстрирует, как одна генетическая мутация распространилась среди миллионов людей во всем мире. Согласно исследованию, изначально все люди имели карие глаза. Голубой цвет появился в результате мутации в гене HERC2, который регулирует активность гена OCA2, ответственного за выработку меланина - пигмента, определяющего цвет глаз, кожи и волос.

Эта мутация фактически "выключила" способность вырабатывать карий пигмент в радужной оболочке глаза, что привело к появлению голубого цвета глаз. Интересно, что она встречается лишь у 8-10% населения планеты и передается по наследству, что делает всех голубоглазых людей частью одной большой семьи.

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Исследователи связали происхождение голубых глаз с одним европейским предком, который имел мутацию в гене HERC2, которая передавалась его потомкам и со временем распространилась среди населения, особенно в Северной Европе.

Мутация оставалась стабильной в течение тысячелетий. Хотя голубые глаза остаются относительно редкими по сравнению с карими, она сохранилась благодаря наследственной передаче от поколения к поколению.

Другие интересные научные новости

Ранее другая группа ученых пришла к выводу, что некоторые люди имеют редкую мутацию, которая позволяет им чувствовать себя бодрыми даже после четырех-шести часов сна.

Также ученые предупреждают об опасности распространения грибка Аспергиллус (Aspergillus), который может инфицировать миллионы людей в год, вызывая у них серьезные проблемы со здоровьем.

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