Справиться с этой задачей смогут лишь очень внимательные люди.

Визуальные головоломки часто считаются просто способом скоротать время. Однако это далеко не так, ведь такие задачи тестируют ваше восприятие и способствуют улучшению когнитивных способностей.

Уже давно не секрет, что оптические иллюзии проверяют, как ваш мозг обрабатывает информацию. Кто-то сразу замечает основное среди второстепенного, кто-то предпочитает внимательное изучение деталей без спешки. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Вы увидите множество зеленых стеклянных бутылок со свитками внутри, плавающих в ярко-синей воде. Но одна из них – пустая, и вам нужно ее найти.

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Но будьте внимательны. На поиск у вас будет всего 9 секунд. Сможете ли вы заметить пустую бутылку до того, как закончится время? Давайте проверим.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, но старайтесь не задерживать взгляд на одном месте слишком долго.

Итак, ваши 9 секунд на поиск пустой бутылки исчерпаны. Если вам удалось ее заметить, вы действительно внимательный человек. Психологи также утверждают, что те, кто быстро разгадывает визуальные головоломки, часто способны мыслить абстрактно, замечать закономерности и быстро решать проблемы.

Если вам не удалось найти пустую бутылку за отведенное время, вернитесь к изображению и медленно его изучите. Попробуйте найти этот предмет, но уже без переживаний по поводу времени.

Правильный ответ:

Другие головоломки от УНИАН

Предлагаем вам попробовать найти часы среди разноцветных тюльпанов. На это задание отведено всего 8 секунд, поэтому советуем поторопиться.

Или же можете проверить свои силы в задании, где необходимо найти слово "сало" среди хаотично расположенных букв. Сделать это нужно за 6 секунд.

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