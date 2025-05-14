Сегодняшняя дата имеет несколько интересных обычаев и важных запретов.

О том, какой сегодня праздник в Украине, стоит знать из уважения к нашим предкам. В дату 14 мая родились многие наши выдающиеся соотечественники, а в народе об этом дне есть много давних обычаев. Также известно несколько интересных международных торжеств.

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Какой сегодня праздник церковный

Православная церковь Украины перешла на новоюлианский стиль в 2023 году, и по новому календарю 14 мая вспоминают чудотворца Исидора Блаженного. Если вы придерживаетесь старого стиля, то стоит запомнить, какой сегодня церковный праздник наступает по юлианскому календарю. Это день памяти пророка Иеремии и митрополита Макария Киевского. Первому молятся о хорошем урожае овощей.

Что за праздник сегодня в Украине

14 мая - дата рождения многих знаменитых и выдающихся украинцев, в числе которых гетьман Петр Дорошенко, писатель Василий Стефаник, политическая деятельница и журналистка Ярослава Стецько, публицист Виталий Портников, музыкант Святослав Вакарчук.

В 2021 году Верховная Рада установила 14 мая праздник День памяти украинцев, которые спасали евреев во Второй мировой войне. Случаев такого героизма было зафиксировано немало. Семьи выдавали еврейских детей за родных, чтобы уберечь от расправы нацистов. Это требовало невероятной отваги, ведь в случае раскрытия их бы казнили.

Какой сегодня праздник в мире

Немало в эту дату родилось и мировых знаменитостей. Среди именинников дня мировую славу получили художник Томас Гейнсборо, философ Роберт Оуэн, шахматист Вильгельм Стейниц, кинорежиссеры Джордж Лукас и Роберт Земекис, программист и предприниматель Марк Цукерберг, актриса Кейт Бланшетт.

Интересно узнать, какой праздник 14 мая наступает в других странах мира:

в Чили - День инженера;

в Грузии - День Царицы Тамары;

в Израиле - День независимости;

в Либерии - День национального единства;

в США - Национальный день булочек.

Есть в этот день и всемирные торжества. Это Международный день чихуахуа, который отмечают любители миниатюрных собак. Эта порода известна маленьким размером и большим сердцем. Чихуахуа умные, преданные и очень смелые.

Какой сегодня праздник в народе и какие есть приметы

Наши предки в этот день занимались посадкой бобовых и овощей, особенно огурцов. Вот почему праздник сегодня получил название Исидор Огуречник. Люди верили, что у работящих дачников хорошо уродят овощи. Также в этот день ходили на рыбалку.

О сегодняшней дате есть такие приметы погоды, придуманные в давние времена:

непогода предвещает холодную зиму;

пригрело солнце - к раннему лету;

много стрижей летает - к потеплению;

если утром выпала роса, то завтра будет сухо.

Если же обратиться к современным прогнозам, то погода 14 мая будет прохладной, с дождями и грозами в центральных и восточных областях Украины.

Что нельзя делать сегодня

Зная, что за праздник сегодня в народе, становится понятно, почему не стоит лениться и бездельничать - урожая не будет. Также под запретом конфликты, оскорбления, негативные мысли. Неудачным этот день считается для далеких поездок.

У кого День ангела сегодня

В современном календаре православные верующие отмечают именины имен Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Яков.

Если обратиться к старому стилю, то церковь отмечает сегодня праздник именин Акакия, Еремея, Ефима, Игната, Макара, Нины и Тамары.

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