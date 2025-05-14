Также украинский президент назвал темы, которые хочет обсудить с российским диктатором.

Президент Владимир Зеленский примет участие в стамбульских переговорах с РФ об окончании войны только, если там также будет Владимир Путин, и подстегнул его, сказав, что российский диктатор боится встречаться с ним лицом к лицу.

Зеленский сказал, что хочет договориться о безусловном 30-дневном прекращении огня, как шаге к прекращению войны, и что Путин должен принять участие в переговорах, потому что "абсолютно все в России" зависит от него, пишет Reuters.

"Мы хотим договориться о начале конца войны", - сказал Зеленский и добавил, что Путин "боится прямых переговоров со мной".

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Украинский президент сказал, что ожидает от США и Европейского союза введения "жестких санкций", если переговоры не состоятся.

Издание отметило, что Зеленский сказал, что будет ждать Путина в Стамбуле в четверг, хотя властелин Кремля никогда не давал ясно понять, что намерен приехать туда.

Переговоры в Стамбуле

В РФ до сих пор не раскрыли, кто поедет в Стамбул на переговоры. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: "Как только президент сочтет нужным, мы объявим об этом".

Трамп также отправит в Турцию своих представителей Стива Уиткоффа и Кита Келлога. Президент США рассказал, чего ожидает от переговоров между Украиной и РФ. "Я неустанно работаю над тем, чтобы положить конец ужасному кровопролитию между Россией и Украиной, и, что очень важно, в конце этой недели, возможно, в четверг, в Турции пройдут переговоры, которые могут привести к неплохим результатам", - сказал вчера Трамп.

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