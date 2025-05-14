Принять роды женщине помогала бельгийский политик.

Во время рейса авиакомпании Ryanair неожиданно появился дополнительный пассажир в воздухе, в частности речь идет о ребенке, который родился на пути в Испанию. Экипажу пришлось в последнюю минуту изменить маршрут, чтобы доставить новорожденного на землю во Франции. Об этом пишет The Independent.

Рейс вылетел из Брюсселя в 13:28, а полет в провинцию Кастельон в Испании занимает обычно около двух часов. Однако, не пройдя и половины пути, у будущей матери начались роды, из-за чего Boeing 737 снизился над Францией.

Когда ребенок начал рождаться, самолет Ryanair принял решение перенаправиться в Лимож (Франция).

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Отмечается, что женщине, у которой начались роды, помогла член парламента Бельгии Кэтлин Депуртер, которая ехала в путешествие со своим сыном на празднование его дня рождения к бабушке в Кастельон.

"Я увидела женщину, которая вышла из туалета и объяснила стюардам, что ей плохо. Когда я услышала, что она сказала, что беременна уже 37 недель, все мои тревоги начали бить тревогу. Я попросила пилота совершить экстренную посадку, и он согласился. У женщины были схватки каждые семь минут, и этого времени было бы достаточно, чтобы приземлиться. Но все происходило так быстро, что нам пришлось обустроить родильную палату в хвостовой части самолета, и она родила там", - отметила Депуртер в интервью The Olive Press.

Как рассказали в The Independent, депутат изучала фармацию, поэтому имела некоторые медицинские знания, а ее сын является врачом, поэтому вместе с другими медицинскими работниками на борту они помогли ребенку родиться.

В конце концов родилась девочка. Сейчас мать и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением во французской больнице.

"Помогать принимать роды через 25 лет после того, как я в последний раз рожала сама, - это очень особенное ощущение, особенно в самолёте", - подчеркнула Депуртер.

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