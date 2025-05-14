После видеообращения артисты на сцене исполнили ее победную песню.

Во вторник, 13 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Кроме 18 ярких номеров участников конкурса на сцене выступили звезды шоу прошлых лет.

В частности, сначала зрители могли увидеть певицу Селин Дион, о выступлении которой поговаривали ранее. К сожалению, она не смогла лично присутствовать на конкурсе, однако трогательно обратилась ко всем еврофанам на видео.

"Я бы очень хотела бы быть с вами в Базеле, ведь Швейцария навсегда будет занимать особое место в моем сердце. Это страна, которая поверила в меня и дала мне шанс быть частью чего-то такого необычного", - отметила Дион.

Она также добавила, что победа в 1988 году изменила всю жизнь и до сих пор Селин благодарна всем, кто тогда высоко оценил ее талант.

"Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Сейчас, 37 лет спустя, это так трогательно видеть, что Швейцария снова побеждает и принимает это невероятное событие. Народ Швейцарии, спасибо за вашу любовь! Эта ночь ваша. И я надеюсь, что вы испытываете такую же гордость, как и я. Музыка объединяет нас не только сегодня вечером, не только в этот момент - она наша сила, наша поддержка во времена, когда нам это нужно. Целую тебя, Европа, и весь мир. Целую и люблю", - подчеркнула звезда.

Сразу после ролика на сцене появилась четверка артиста: певица Jerry Heil, которая представляла Украину в 2024 году вместе с рэпершей alyona alyona, Marina Satti из Греции, iolanda из Португалии и Silvester Belt из Литвы. Все вместе они спели песню Селин Дион "Ne partez pas sans moi", с которой звезда победила на "Евровидении-1988".

Однако не обошлось без форс-мажоров. Украинская артистка отметила, что прямо перед выступлением ей сменили камеру, из-за чего она сильно переволновалась.

"Прямо перед выступлением сказали, что мне сменили камеру и мне нужно будет работать на другую камеру, которая непонятно где находится. Я так переволновалась", - рассказала певица в своем Instagram.

Однако номер вокалистов был непревзойденным и сорвал овации зрителей в зале.

К слову, организаторы обещают не менее зрелищный и второй полуфинал, который состоится в четверг, 15 мая. А уже в субботу, 17 мая, мы узнаем имя победителя "Евровидения-2025". Кстати, представитель Украины - группа Ziferblat споет снова песню "Bird of Pray", ведь прошла в финал конкурса.

Напомним, ранее группа Ziferblat "разорвала" сцену "Евровидения-2025".

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