На Киевщине работала ПВО.

Этой ночью Украина в очередной раз находится под ударом российских дронов-камикадзе типа "шахед". Из-за угрозы в ряде областей объявили воздушную тревогу.

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По состоянию на 00:55 воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

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В Telegram-канале Киевской областной военной администрации предупреждали, что российские БПЛА уже находятся в воздушном пространстве региона, по ним работают силы противовоздушной обороны.

Также после полуночи Воздушные силы сообщали о движении дронов на Черниговщине, Киевщине, Сумщине и Харьковщине.

Атаки на Украину

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Европа призвали Москву пойти на полное прекращение огня с 12 мая. В Кремле отвергли это предложение, продолжив осуществлять нападения на Украину.

В ночь на 12 мая оккупанты запустили 108 БПЛА различных типов. Сбить удалось 55 из них, еще 30 - локально потеряли. В результате этой атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

Прошлой ночью количество запущенных дронов значительно сократилось - Командование Воздушных сил отчиталось о сбитии 10 "шахедов".

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