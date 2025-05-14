В частности, любимчики Вселенной легко отпускают и живут в потоке изобилия.

Вселенная всегда говорит "да" людям с этими редкими чертами личности, рассказала маг-травник и медиума Тейира ШаЛи, пишет yourtango.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

"Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди, кажется, просто без усилий имеют все? Это люди, которые просто знают ответы, делают лучший выбор для себя, и даже когда фишки на исходе, все просто встает на свои места. Это потому, что некоторые счастливчики обладают врожденными качествами, которые Вселенная благоволит", - говорится в публикации.

Вот какими чертами обладают любимчики Вселенной:

Они очень разборчивы в своей энергии. По словам эксперта, такие люди "...очень избирательны в том, с кем они делятся своей энергией, что они потребляют и как они начинают свой день". Они защищают свою энергию и быстро блокируют все негативное. По словам оратора, автора и эксперта по сострадательной жизни Азима Хамисы, секрет защиты вашей энергии заключается в духовной гигиене.

Они натренировали свою нервную систему справляться с потоком изобилия. По словам ШаЛи, эти люди "расширили свои возможности для того, что они могут удержать". Они не просто хотят денег и любви. По сути, эти люди способны регулировать свою нервную систему и не поддаваться перегрузке, когда "начинает литься избыток". Как отметила клинический психолог, доктор Лина, ключ к обретению безопасности в изобилии заключается в изменении мышления: "Переосмыслите подавленность как переполнение. Вместо того, чтобы впадать в стресс из-за того, что слишком много всего не поддается контролю, рассмотрите это как доказательство богатства вашей жизни".

Они инвестируют в свою энергетическую частоту. По словам медиума, такие люди не смотрят на проявление, энергетическую работу, заклинания… как на роскошь. Они смотрят на это как на требование, как на инвестиции в свою энергию.

Они легко отпускают. ШаЛи объяснила, что люди, которым Вселенная всегда говорит "да", не испытывают никаких угрызений совести, отсекая негатив из своей жизни, єто касается и токсичных людей. Эксперт по буддийской психологии Джордан Фиорилло Скотти в одной из своих статей писал, что отпустить - один из самых мощных шагов, которые человек может сделать, чтобы обрести мир в своей жизни.

Они не сидят в нехватке энергии. Такие люди не живут с мышлением дефицита, отметила медиум Эти люди живут и процветают в "избытке". Они живут своей правдой. Они верят в себя. Они уверены в этой вере и уверены во Вселенной.

Напомним, ранее УНИАН назвал 4 редких мужских качества, которые покорят женщину на первом свидании.

Вас также могут заинтересовать новости: