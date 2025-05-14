Долгие годы ученые ошибочно предполагали родство Shishania aculeata с моллюсками.

Ученые сделали удивительное открытие о загадочной окаменелости кембрийского периода. Это меняет представление экспертов о том, как развивались одни из самых ранних животных, пишет Interesting Engineering.

Ученые из Даремского университета изучили ископаемое Shishania aculeata, которое было обнаружено на юге Китая. В своем исследовании они рассказали, что окаменелость имеет много общих черт с канцеллоридами, но многие из этих особенностей были связаны с ее сохранностью, а не реальной анатомией животного.

Отмечается, что окаменелость Shishania aculeata имела строение, напоминающее ноги, и защитные шипы. Из-за этого ученые ошибочно предположили ее родство с моллюсками.

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Во время изучения ископаемого ученые поняли, что то, что выглядело как нога, было просто внутренностями животного, которые распались. Его тело больше похоже на колючий мешок, чем на моллюска.

В издании отметили, что Shishania aculeata имеет много общих черт с канцелоридами. Эти мешковидные животные жили на морском дне, и не имели ни головы, ни рта, ни органов.

Исследователи уверены, что их открытие поможет заполнить пробел в летописи окаменелостей. Оно покажет, как с течением времени у этих животных могли развиваться более сложные формы тела.

"Эти древние окаменелости оказались мастерами маскировки. Shishania aculeata, казалось, демонстрировала все признаки раннего предка моллюсков. Но когда нас осенило, что похожие на моллюсков очертания ископаемого материала представляют собой произведение ископаемого оригами, мы были вынуждены поочередно пересмотреть все остальные части интерпретации. Загадка начала раскрываться, когда мы обнаружили канцеллориид, сохранившихся очень похожим образом в той же горной породе", - сказал соавтор исследования, доктор Мартин Смит из Даремского университета.

Другие исследования ученых

Ранее исследование ученых показало, что более 99% морских глубин все еще остаются загадкой для человечества. Область, исследованная людьми, значительно ограничена и сильно смещена в сторону определенных регионов.

Кроме того, ученые выяснили, откуда крупнейшие динозавры пришли в Северную Америку. Палеонтологи разделились во мнении о том, откуда взялся его предок - из Азии или Северной Америки.

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