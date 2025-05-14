Эксперимент выявил прямые физические доказательства явления "биофотона".

Все живые существа излучают видимый свет, который исчезает после смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады, проведя необычный эксперимент. Результаты исследования были опубликованы в The Journal of Physical Chemistry Letters, пишет sciencealert.com.

Отмечается, что эксперимент на мышах и листьях двух разных видов растений выявил прямые физические доказательства явления "биофотона", прекращающегося после смерти, что предполагает, что все живые существа, включая людей, могут буквально светиться, пока не умирают.

Физик из Калгарийского университета Вахид Салари и его команда заявили, что наблюдали именно это - сверхслабое фотонное излучение (UPE).

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"Серьезным претендентом на источник этого излучения является эффект различных активных форм кислорода, которые живые клетки производят, когда подвергаются стрессам, таким как тепло, яды, патогены или недостаток питательных веществ. Например, при наличии достаточного количества молекул перекиси водорода такие материалы, как жиры и белки, могут претерпевать трансформации, которые запускают их электроны на высокой скорости и выплевывают один или два достаточно энергичных фотона, когда они возвращаются на место", - говорится в публикации.

Чтобы определить, можно ли масштабировать процесс от изолированных тканей до целых живых субъектов, исследователи использовали электронно-умножающие приборы и камеры с зарядовой связью.

"Четырех обездвиженных мышей по отдельности помещали в темный ящик и снимали в течение часа, прежде чем их усыпили и снимали еще в течение часа. Их согревали до температуры тела даже после смерти, чтобы тепло не было переменной величиной", - отмечается в статье.

Исследователи обнаружили, что они могут улавливать отдельные фотоны в видимой полосе света, вырывающиеся из клеток мыши до и после смерти. Разница в количестве этих фотонов была очевидна, со значительным падением UPE в период измерения после их эвтаназии.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ученые бросили вызов 160-летней теории происхождения жизни на Земле.

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