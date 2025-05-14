По словам ученых, такое открытие является очень важным.

Странные каменные круги, которые были найдены на острове Скай (Шотландия), могут быть доказательством древнейшего заселения человеком холодного северо-запада страны. Об этом говорится в новом исследовании археологов из Университета Глазго, передает The Independent.

Исследователи говорят, что такое открытие раскрывает факты на "чрезвычайное приключение", которое совершили первые люди, чтобы достичь "дальнего конца" Шотландии.

"Загадочные круги, каждый из которых имеет размер от 3 до 5 метров, а также каменные инструменты, обнаруженные на месте находки, датируются примерно 11 500 - 11 000 лет назад - эпохой, известной как поздний верхний палеолит (LUP)", - объяснили в материале.

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Такие находки являются доказательством того, что на этой шотландской территории, которая находится ниже современного уровня моря, скорее всего, была большая концентрация первобытной человеческой популяции.

Новые находки также свидетельствуют о том, что ранние люди этого периода ушли гораздо дальше на север, ни считалось ранее.

"Это чрезвычайно важное открытие, которое предлагает новый взгляд на древнейшее из известных человеческих занятий на северо-западе Шотландии", - подчеркнула археолог Карен Харди, которая возглавляла исследование.

Ученые говорят, что в этот период, когда большая часть западной Шотландии была погребена подо льдом, охотники-собиратели из Северной Европы пересекли Доггерленд (территория, которая сейчас покрыта Северным морем), чтобы заселить Скай.

"Путешествие этих первопроходцев, которые оставили свои низменные территории в континентальной Европе, чтобы отправиться на север в неизвестность, является настоящей историей приключений. Продвигаясь на север, скорее всего, следуя за стадами животных, они в конце концов достигли Шотландии, где западный ландшафт кардинально менялся по мере таяния ледников, а земля поднималась, оправляясь от тяжести льда", - добавила Харди.

Когда эти люди добрались до острова Скай, то они начали изготавливать орудия труда из камня, который там находили.

По словам исследователей, первые люди решили поселиться на этом месте благодаря хорошему доступу к прибрежным и речным ресурсам, а также природным материалам, таким как охра, которые высоко ценились древними культурами.

"Новое исследование отражает раннее присутствие человека на крайнем северо-западе Европы, расширяя границы выживания в холодных условиях. Здесь ранние люди жили во фрагментированной, изменчивой и нестабильной среде среди таяния ледников, гор и океанов, что значительно отличалось от низменных условий северо-западного края Великой Европейской равнины", - говорится в материале.

Опираясь на исследования, первобытное население острова, скорее всего, происходило из материковой части северо-западной Европы, "пересекло Доггерленд на территорию нынешней Британии и в конце концов достигло крайнего севера острова Скай".

"Вместе с новыми каменными выравниваниями и несколькими другими прилегающими местами, этот регион теперь содержит больше доказательств LUP, чем где-либо в Шотландии", - подытожили ученые.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, ранее в Италии обнаружили скрытый дворец, где когда-то могли жить Папы Римские. В частности исследователи наткнулись на сложные архитектурные сооружения под площадью, в том числе замурованные конструкции.

По предположениям ученых, эти сооружения могут принадлежать Патриархату - резиденции вождей, которая состояла из большого зала для приемов, что называлась монументальной базиликой.

Также археологи доказали, что гладиаторы сражались с дикими животными на аренах. В новом исследовании ученые заявили, что скелет мужчины, который умер в возрасте от 26 до 35 лет, имеет следы укусов на тазу от большой кошки, которая могла быть львом.

"Мы считаем, что это первый пример того, что след укуса был обнаружен на таких останках", - отметил профессор Тим Томпсон, ведущий автор нового исследования из Университета Мейнута в Ирландии.

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