Он менее популярен, чем Путин или Си.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом глобальная поддержка Соединенных Штатов Америки существенно снизилась - страна впервые уступила Китаю.

Как передает Politico, об этом свидетельствует проведенный Фондом Альянса демократий опрос, в котором приняли участие более 110 тысяч респондентов из 100 стран. Большинство опрошенных воспринимают Америку в целом негативно, однако больше всего ее репутация пострадала в странах Европейского Союза. Это связывают с последними высказываниями Трампа в сторону Европы.

По результатам опроса, глобальное отношение к США ухудшилось: с +22% в 2024 году до -5% в 2025-м. Это ниже, чем у Китая (+14%) и почти на уровне с Россией (-9%). Доля стран, где США воспринимают положительно, сократилась с 76% до 45%.

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Китай, напротив, улучшил свой имидж в большинстве регионов мира (за исключением Европы) и впервые обошел США по уровню поддержки. Россия, хотя и остается менее популярной, чем США, также частично улучшила свой международный образ, несмотря на войну против Украины.

Личный имидж Дональда Трампа отражает общее падение доверия к США - он менее популярен в мире, чем Путин и Си Цзиньпин. В рейтинге политических, культурных и духовных лидеров Трамп получил самую низкую оценку, уступив таким фигурам, как Илон Маск, Билл Гейтс, Папа Франциск, Тейлор Свифт и Ким Кардашян.

За что критикуют Трампа

Как известно, президент подвергается значительной критике на международной арене из-за ряда противоречивых решений во внешней политике, которые, по мнению многих экспертов, подрывают глобальную стабильность, международное право и доверие к США как союзнику.

В первый день своего второго срока Трамп подписал указы о выходе США из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эти решения вызвали возмущение среди экологов и международных партнеров.

В марте он приказал приостановить предоставление военной помощи Украине, обвиняя президента Владимира Зеленского в недостаточной готовности к мирным переговорам с Россией. Кроме того, Трампа обвиняли в приверженности к Кремлю.

Также политик предложил, чтобы США взяли под контроль Сектор Газа, переселив около 2 миллионов палестинцев в соседние страны и превратив территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Еще одну волну возмущения вызвали посягательства Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. Он говорит, что не исключает применения военной силы для захвата острова.

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