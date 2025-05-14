Ранее в ВМС сообщили о массовом уничтожении систем ПВО врага в Крыму.

Россия разместила значительное количество систем ПВО в Крыму, которые защищают полуостров со всех сторон. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Они себе рассуждают так, что Украина может сделать какую-то попытку высадки на полуострове Крым. Тем более, что ГУР делали уже такую попытку. Да, она была не очень массовая и удачная. Но они попытались. Поэтому надо защищаться с воздуха и воды. Поэтому комплексов там много", - пояснил Ступак.

В то же время он добавил, что в уничтожении ПВО врага на территории Крыма Украине помогают западные союзники, чьи самолеты активно сканируют полуостров.

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"Западные самолеты разведывательные регулярно находятся в воздушном пространстве над нейтральными водами вблизи Крыма и сканируют - где и что находится. Российская ПВО вынуждена отвечать. Они активируют радары, вынуждены наблюдать за этими самолетами. И охотник наблюдает за этими системами ПВО, передает Украине данные. А дальше Украина может метко наносить удары и уничтожать как радарные установки, так и персонал", - добавил Ступак.

Ситуация в Крыму: что надо знать

Ранее представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия забирает ПВО с разных направлений, чтобы перебросить их в Крым. По его словам, небо над оккупированным полуостровом пытаются защищать лучше, чем собственно российские регионы.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, уничтожение ПВО России в Крыму может означать подготовку Сил обороны Украины к следующим, более глубоким атакам по оккупированному полуострову.

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