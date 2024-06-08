Для этого правительство модернизировало действующее постановление №76.

Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. Так, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что это не новая модель бронирования. Правительство модернизировало действующее постановление №76. Кроме обновления постановления, совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.

"Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников. Таким образом предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики – обеспечивать людей теплом и электроэнергией", – говорится в заявлении.

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Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, разрешается бронировать военнообязанных независимо от возраста, воинского звания или ВОС, даже если она дефицитная. А также вводим электронное бронирование, рассказал заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

Изменения в указанное постановление предусматривают:

бронирование 100% работников предприятиями ОПК, которые имеют контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы на период действия таких контрактов;

бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

бронирование 100% работников предприятиями, строящими фортификации, на период действия договора строительства;

Для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости Министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников, при наличии обоснования и отдельного согласования Министра обороны.

Бронирование от мобилизации

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что бронирование будет в приложении "Дія". Услугу планируют запустить в июле. На первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, которые работают на нужды Сил обороны. Так, если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал "Дія" подаст списки работников и засвидетельствует электронной подписью заявление.

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