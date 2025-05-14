В финал вышли 10 представителей разных стран.

13 мая состоялся первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем выступили 15 участников, однако только десятерым из них удалось пройти в финал.

Так, в первом полуфинале также участвовала группа Ziferblat. Представители Украины просто "разорвали" сцену своим мощным выступлением.

Они не только сорвали аплодисменты, но и прошли в финал вместе с другими участниками.

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Кто прошел в финал после первого полуфинала:

Норвегия Албания Швеция Исландия Нидерланды Польша Сан-Марино Эстония Португалия Украина

Отметим, второй полуфинал состоится 15 мая, а грандиозный финал - 17 мая. Уже в субботу мы узнаем имя победителя "Евровидения-2025", которое в этом году проходит в швейцарском городе Базель.

Напомним, на церемонии открытия "Евровидения-2025" произошел скандал. По правилам мероприятия, артисты могут показывать только свои флаги, но некоторые зрители в толпе устроили масштабные протесты с флагами Палестины, которая не участвует в шоу. Они выступили против участия представительницы Израиля Юваль Рафаэль на "Евровидении".

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