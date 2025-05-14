13 мая состоялся первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем выступили 15 участников, однако только десятерым из них удалось пройти в финал.
Так, в первом полуфинале также участвовала группа Ziferblat. Представители Украины просто "разорвали" сцену своим мощным выступлением.
Они не только сорвали аплодисменты, но и прошли в финал вместе с другими участниками.
Кто прошел в финал после первого полуфинала:
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
Отметим, второй полуфинал состоится 15 мая, а грандиозный финал - 17 мая. Уже в субботу мы узнаем имя победителя "Евровидения-2025", которое в этом году проходит в швейцарском городе Базель.
Напомним, на церемонии открытия "Евровидения-2025" произошел скандал. По правилам мероприятия, артисты могут показывать только свои флаги, но некоторые зрители в толпе устроили масштабные протесты с флагами Палестины, которая не участвует в шоу. Они выступили против участия представительницы Израиля Юваль Рафаэль на "Евровидении".