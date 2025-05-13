Он заверил, что они не окажутся на фронте.

Европейские военнослужащие не будут находиться на передовой в Украине, первой гарантией безопасности страны является ее крепкая армия.

Об этом в эфире телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает La Reppublica. По словам французского лидера, вопрос создания демилитаризованной линии еще будет обсуждаться, особенно это касается возможного присутствия сил Организации Объединенных Наций:

"Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы стоять на линии фронта".

Макрон добавил, что Соединенные Штаты Америки и Европа будут следить за соблюдением перемирия с помощью спутников. Это позволит им определять, кто и когда совершил нарушения.

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Иностранные войска в Украине

Как известно, европейские страны не планируют непосредственно отправлять свои войска на фронт в Украине, однако была сформирована Коалиция желающих для потенциального развертывания миротворческой миссии после достижения полноценного перемирия.

Возглавляемая Великобританией и Францией инициатива объединяет 31 страну, готовую предоставить Украине гарантии безопасности в случае достижения мирного соглашения с Россией.

Цель коалиции - обеспечить соблюдение условий потенциального перемирия и предотвратить повторную агрессию со стороны Российской Федерации.

Развертывание миротворческой миссии возможно только после достижения полноценного перемирия между Украиной и Россией. К тому времени коалиция сосредотачивается на подготовке планов и координации действий для обеспечения стабильности в регионе.

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