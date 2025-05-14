Зеленский подчеркнул необходимость надежного посредничества, с которым бы считались обе стороны.

В случае личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский поднимет вопрос о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

Об этом Зеленский сказал в интервью изданию Liberation. "Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - сказал президент.

Зеленский отметил, что ни "россияне не будут доверять" украинцам, ни украинцы "не будут доверять россиянам", поэтому только внешние посредники могут гарантировать соблюдение договоренностей между сторонами.

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Зеленский подчеркнул необходимость надежного посредничества, с которым бы считались обе стороны. По его мнению, именно США могут быть гарантом контроля за прекращением огня и считает, что присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить Путина приехать.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", - высказал мнение Зеленский.

Украинский президент отметил, что пока никто не знает, как долго еще продлится эта война.

"Никто не знает, как долго она продлится. Но не 10 лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", - сказал Зеленский.

Переговоры в Стамбуле

На 15 мая в Стамбуле намечены переговоры между Украиной и РФ. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет принимать в них участие только, если будет присутствовать российский диктатор Путин.

Европа пригрозила Путину новыми санкциями, если переговоры не дадут прогресса.

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