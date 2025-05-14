Возглавила перечень Россия.

Сооснователь всемирно известного туристического портала Lonely Planet Тони Уилер назвал четыре страны, которые больше не планирует посещать. Об этом он рассказал в своем блоге в публикации под названием "Я туда больше не поеду". Свое решение он агрументировал различными причинами, например политической ситуацией или проблемами с транспортом.

1. Россия

На первое место в своем антирейтинге 78-летний путешественник поставил страну-агрессора Россию. Свое решение не возвращаться туда он объяснил, в частности, российской войной против Украины:

"Наверное, пока они объединяются с Северной Кореей и США, чтобы нападать на Украину. И пока Путин продолжает убивать невинных людей. Конечно, количество погибших украинцев не поддается подсчету, но среди 298 невинных пассажиров и членов экипажа самолета Малайзийских авиалиний MH17, который путинские мальчики сбили в 2014 году, было 27 австралийцев", – написал он.

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Путешественник добавил, что он уже был в России несколько раз. Также не один раз Уилер посещал и Украину.

2. Саудовская аравия

По словам Уилера, есть много причин, почему он больше никогда не хочет возвращаться в эту страну. В частности, он вспомнил об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.

"Во время моего собственного путешествия в Сомалиленд (самопровозглашенная республика, северная часть Сомали, – ред.) в 2022 году я встретил гепардов, которых спасли от отправки в Саудовскую Аравию, чтобы содержать как домашних животных, а затем убить, когда они вырастут слишком большими. Кто знал, что в Сомалиленде есть гепарды? Кто мог быть настолько глупым, чтобы думать, что они могут быть хорошими домашними животными? Саудовская Аравия? Нет, спасибо", – добавил он.

3. Бали

Остров Бали, принадлежащий Индонезии, является популярным направлением среди туристов. Однако Тони Уилер возвращаться туда не планирует, и все из-за безумного трафика на дорогах.

"Пока они не разберутся с бессмысленным трафиком, я никогда не хочу туда возвращаться. Разве что будет очень веская причина, которая меня туда затянет. На Бали есть отличные места, где можно остановиться, прекрасное искусство и танцы, потрясающая еда, отличный шопинг, если вы любите шопинг, но я ни в коем случае не хочу тратить еще два часа своей жизни на поездку между пляжной полосой Кута и Убудом", – объяснил путешественник.

4. США

Тони Уилер планировал посетить все 50 штатов в Соединенных Штатах Америки. В прошлом году он добавил в свой список Миссури и Южную Каролину. Для достижения цели ему осталось побывать только в Алабаме, Канзасе и Миссисипи. Однако пока его путешествия в США на паузе.

"Но сейчас, когда у власти находится оранжевый кандидат (он же Лиз Трамп, или даже Дональд Трамп для некоторых людей) и связанные с ним негодяи, я больше не хочу туда ехать. Несмотря на то, что я провел почти 10 лет своей жизни в США (Средний Запад, Восточное и Западное побережье), и несмотря на то, что у меня много американских друзей, сейчас я рад оставить США в нижней части моих планов. Пока Трампистан бок о бок с Россией и Северной Кореей сеет хаос в мире, не говоря уже о сумасшедших пошлинах – извините, но нет, спасибо", – констатировал соучредитель Lonely Planet.

Напомним, ранее мы рассказывали о населенных пунктах на планете, где жизнь стала в прямом смысле опасной. И все из-за жары.

К примеру, в Долине смерти в США ежегодно фиксируют новые температурные рекорды из-за засухи и постоянного солнца. В 2020 году температура достигла +54,4°C.

Опасным для жизни является и один из самых жарких населенных городов планеты. Речь идет о городе Басра в Ираке, где в 2023 году температура достигла +53,9°C. Усугубляют ситуацию также проблемы с водой и электричеством.

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