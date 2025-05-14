Страна входит в "ядерную пятерку".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсуждать с европейскими союзниками размещение в их странах французского ядерного оружия.

В интервью телеканалу TF1 политик сообщил, что официальные рамки этих переговоров будут определены в течение ближайших недель и месяцев, однако он уже может назвать три главных условия для распространения ядерной защиты на европейских союзников:

Франция не будет платить за безопасность других стран; любое развертывание ядерного оружия не должно истощать ее способность к самообороне; все решения об использовании этого оружия будут приниматься исключительно президентом Франции.

Ядерное сдерживание в Европе

Франция активно обсуждает возможность расширения своего ядерного сдерживания на другие европейские страны, реагируя на растущие опасения относительно уменьшения военного присутствия США в Европе и агрессивную политику России.

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Париж вместе с Германией объявил о создании совместного совета безопасности для укрепления европейской обороны. Этот шаг направлен на уменьшение зависимости от США и усиление европейской автономии в области безопасности.

Французская ядерная доктрина предусматривает исключительно оборонительное использование оружия в случаях угрозы жизненно важным интересам страны.

По словам экспертов, расширение ядерного сдерживания на весь Европейский Союз потребует значительного увеличения арсенала, что может быть сложным из-за ограниченных производственных мощностей и политических ограничений.

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