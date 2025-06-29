РФ впервые за долгое время ударила по Львову: стали известны последствия атаки

В целом прилеты зафиксированы в нескольких областях, к настоящему времени известно о четверых пострадавших.

В результате ночного массированного удара российских оккупантов по Украине впервые за долгое время пострадала Львовская область.

Ее атаковали вражеские боевые беспилотники и крылатые ракеты, сообщил председатель Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Глава ОВА сообщил, что целью удара стала критическая инфраструктура Львовской области. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, на месте работают все профильные службы, добавил он.

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Кроме того, в Кременчугском районе Полтавской области атаковано одно из предприятий, сообщил глава ОВА Владимир Когут. По его словам, на месте прилета возник пожар, спасатели работают над ликвидацией последствий. Данных о пострадавших пока нет.

Также был прилет и в Запорожской области. В телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что ракетный удар пришелся по предприятию в Запорожье, в результате чего повреждено рабочее помещение.

"16-летняя девушка ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район", - сообщил Федоров.

Также стало известно, что в результате массированного удара есть повреждения гражданской инфраструктуры в Черкасской области, соощил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По предварительным данным, три человека пострадали. "Все службы работают. Детали впоследствии", - написал он.

Массированная атака на Украину

Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в результате чего во многих областях раздавались взрывы.

Воздушную тревогу объявили сначала в нескольких областях, потом она распространилась на всю территорию страны. Тревога длилась всю ночь, отбои начали давать только в 5 утра.

По данным мониторинговых каналов, РФ ночью массированно атаковала Украину БпЛА, калибрами, кинжалами, баллистикой и крылатыми ракетами из стратегической авиации. По данным мониторов, было запущено более 450 дронов и 40 ракет.

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