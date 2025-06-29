Не все согласны с таким решением путешественников.

Летом украинцы пользуются услугами Укрзализныци чаще, чем в любое другое время года, потому что сезон отдыха, моря и гор, даже в военное время, требует перемещений. Далеко не все люди в нашей стране знают, нужно ли выкупать все купе с котом или собакой, и стоит ли это делать, если вам просто не хочется ехать с посторонними людьми.

Можно ли выкупить все купе на одного человека

Пользователи социальной сети Threads обсудили, можно ли полностью выкупить купе, в одной из веток девушка задала вопрос:

"Можно на одно и тоже имя (то есть на свое) выкупить все 4 полки в купе? Или лучше делать это на разные рандомные имена? Дорога длинная, хочу раз в жизни попробовать доехать комфортно, но не могу нигде в правилах УЗ найти как это правильно сделать и вообще так ли можно"

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Ответы были разными - одни люди советовали сказать проводнику об этом.

"Не забудьте проводнику сказать, что все купе Ваше. Потому что могут через начальника поезда передать на следующую станцию, что есть свободные места - и будете с попутчиками))".

Другие пытались пристыдить: "Имейте совесть. Сейчас лето, билетов и так не хватает. Покупайте люкс хотя бы"

И называли такое решение эгоистичной практикой: "Хм, интересная и эгоистичная практика. А люди, которым тоже куда-то надо поехать, не могут купить себе билет".

В других ветках, где пользователи также спрашивали, можно ли выкупать все купе, один из юзеров даже попытался упрекнуть своих сограждан в том, что они путешествуют за чужой счет:

"Я просто надеюсь, что когда-то (Укрзализныця - ред.) запретят выкупать одному человеку все купе. Это вопрос не денег, а этических норм, по моему мнению. За счет других покупать себе комфорт - не ок. Для таких людей надо создать что-то вроде частных купе".

Однако, в основном, пользователи Threads старались давать дельные советы, например, объяснили на своем примере, нужно ли выкупать все купе с собакой или котом.

"Ехала с котиком, поэтому выкупала все купе. Брала 4 места на свое имя, никаких проблем. А также еще постель только 1 шт выберите, на остальные можете не брать (так каждый билет на 80 грн дешевле)".

"Покупайте все билеты на свое имя, я даже спрашивала на горячей линии, потому что ехала с животным и все купе выкупила, надо все билеты только на себя оформлять. Если в приложении покупаете, то заранее можете добавить себя 4 раза пассажиром, чтобы успеть приобрести, если поезд популярный)".

Можно ли полностью выкупить купе в поезде - ответ Укрзализныци

Вне зависимости от мнения тех или иных людей, у Укрзализници есть свой официальный ответ. На сайте перевозчика (раздел 2, пункт 2,26) сказано, что один пассажир имеет право занимать одно место, согласно купленному билету. Однако если у пассажира есть желание, а в поезде присутствуют свободные места, то человек может выкупить купе для проезда.

Что касается животных, то украинский перевозчик четко объясняет, нужно ли выкупать все купе с котом или собакой - в этом нет необходимости. В разделе 35, пункте 35,3 описаны правила - если у вас маленькая собака или кот, вы можете перевозить их бесплатно в переноске. В пункте 35,11 того же раздела сказано, что собаки больших пород, выше 45 см в холке, могут ехать только на поводке, в наморднике и не в купе, а в тамбуре вместе с хозяином.

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