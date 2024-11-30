Такая массовая подготовка нужна, чтобы уменьшить шансы на повторную агрессию в будущем, говорят военные.

Базовая военная подготовка, которую с 2025 года должны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не сопровождается мобилизацией. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

"Это об общей обученности населения. Это снимает в первую очередь стереотипы. Это обязывает содействовать и взаимодействовать органы местного самоуправления. Такое участие в подготовке дает человеку возможность выбрать время, когда человек хочет проходить подготовку. Это даст возможность для коммуникации, снятия страхов, стереотипов и т.д.", - сказал Тимочко.

В то же время он добавил, что эта подготовка может способствовать Украине в случае будущей агрессии.

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"Чем больше обученного населения в стране имеет умение держать оружие или потенциально будет воевать, тем меньше шансов, что оно реально будет воевать. Потому что враг тоже смотрит на нацию, страну, которая способна или не способна себя защитить", - добавил Тимочко.

Базовая военная подготовка: что надо знать

Накануне Тимочко сообщил, что в следующем году все мужчины в возрасте от 25 лет будут обязаны пройти базовую военную подготовку. Во время этого процесса люди получат навыки владения оружием. Кроме того, в будущем это поможет им в случае мобилизации.

Ранее в Минобразования сообщили, что обяжут всех студентов третьего курса пройти базовую военную подготовку. Сейчас разворачивают все возможности для полигонной подготовки и с января месяца начнется подготовка инструкторов для аудиторной части.

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