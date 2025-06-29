На месте современного района когда-то располагалось село.

Троещина - район, ставший символом окраины Киева, который имеет богатую историю и далеко не всегда был тем, чем мы знаем его сегодня.

Давайте вместе разберемся, почему Троещина так называется, и что скрывается за этой, на первый взгляд, необычной топонимикой.

Троещина - историческое происхождение названия

Чтобы понять, почему Троещина так называется, стоит обратиться к ее корням. На месте современного района когда-то располагалось село Троещина, впервые упомянутое в летописях еще в XVIII веке. Название, по мнению историков, связано с фамилией землевладельцев или одним из древнерусских личных имен - Троха или Трохим.

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Именно село дало имя будущему массиву, который позже включили в административную черту Киева.

Когда образовался район Троещина

Активное строительство началось в конце 1970-х - начале 1980-х годов, когда было решено создать крупный жилой массив на левом берегу Днепра. В это же время началась массовая застройка многоэтажными панельными домами.

Так, когда начали строить Троещину, она воспринималась как перспективное решение для разгрузки центра города и размещения молодых семей.

Троещина - почему опасный район

Несмотря на свое удобное расположение и плотную застройку, район нередко сопровождает спорная репутация. Такой имидж сложился во многом из-за социальных трудностей в 1990-х: отсутствия метро, ограниченной инфраструктуры, недостатка рабочих мест и криминальных вспышек. Однако стоит отметить, что сегодня этот стереотип постепенно уходит в прошлое. Район развивается, строятся школы, торговые центры, улучшается транспортная развязка.

Троещина - это не просто район, это отражение определенного исторического периода и городского развития. Понимание описанного выше помогает взглянуть на этот массив не только с бытовой, но и с культурной точки зрения.

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