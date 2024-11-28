По словам Свитана, в Украине не должно быть принудительной мобилизации.

Оптимальный возраст для призыва в ряды Вооруженных сил Украины - 21-49 лет. Такое мнение в интервью УНИАН высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, в Украине не должно быть принудительной мобилизации, поскольку в армию должны попадать мотивированные, профпригодные люди, зато "бусифицированные" не смогут выполнять боевые задачи, ведь у них нет мотивации.

"По статистике, воевать может 1% от населения. В украинских реалиях - это 300-350 тысяч человек. И чтобы этот 1% привлечь в армию, нужен механизм мотивации. А сейчас мотивационный инструмент есть только один - это финансовое обеспечение. Первое, что надо сделать, - это поднять выплаты военнослужащим", - считает аналитик.

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Он также озвучил мировые градации по зарплатам для военных - так, в мирное время эта сумма составляет около $3000 в месяц, а в военное время эта сумма удваивается:

"Это та сумма, которую должны получать военные, которые несут службу, выполняя боевые задачи в зоне боевых действий".

Свитан отметил, что есть предельный возраст, который связан с функционалом организма - "психологический и физический возраст для нормальной службы в армии". Так, психика человека готова выполнять боевые задачи и отвечать за подчиненных или собратьев не ранее 21 года. При этом физиологически человек способен участвовать в боевых действиях до 49 лет.

"Учиться воевать можно раньше - начиная с 17 лет, как закончили школу, можно идти в специализированные вузы. Но попадать на линию фронта с системой ответственности за себя и побратимов раньше 21 года просто нельзя. Все эти рассказы о снижении мобилизационного возраста до 18 лет - это скорее пиарный, или же антипиарный ход. Ну или эти люди вообще не понимают, как работает военная система", - резюмировал эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат Федор Вениславский рассказал, какой должна быть зарплата для получения "брони". По его словам, она должна составлять не менее 20 тысяч гривен. Речь идет о начисленной заработной плате, с которой потом взимаются налоги.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине приостановили бронирование военнообязанных в связи с проведением Министерством обороны аудита предприятий критической инфраструктуры.

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