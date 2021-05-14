Для реализации проекта собираются взять кредит под государственные гарантии в размере 490 млн грн.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о создании общенациональной цифровой телевизионной сети «Мультиплекс MX-7».

Об этом на брифинге после заседания СНБО сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте такжеМинкульт рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий и России«В прошлом году произошло кодирование спутникового телевидения. Единый оператор цифрового вещания покрывает не всю страну, в частности, сигнала нет на приграничных территориях. Чтобы продолжить смотреть украинские каналы, жителям этих территорий необходимо было покупать новый тюнер и сформировать подписку с ежемесячной оплатой одного-двух официальных провайдеров, а это немалые расходы денежных средств», - сказал он.

По словам Федорова, эта сеть предоставит возможность бесплатного цифрового доступа минимум к 12 цифровым телеканалам жителям всей страны.

Оператором «Мультиплекс MX-7» избран государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения. Федоров отметил, что сегодня есть все операционные возможности, чтобы реализовать этот проект.

Как отметил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щегол, на сегодняшнем заседании СНБО принято решение о финансировании реализации этого проекта.

«С сегодняшнего дня мы начнем реализацию этого проекта. Проект будет реализован путем получения кредита под государственные гарантии в рамках обеспечения программы национальной безопасности и обороны в размере 490 млн грн. Он будет включать построение мультиплекса от 10 до 12 каналов, это будет зависеть от частотного ресурса, который будет использоваться», - сказал он.

По его словам, обязательный доступ получат государственные каналы и общественные вещатели. Коммерческие каналы будут допущены по итогам конкурсов.

«Государственные средства использоваться не будут, это будет сделано за счет кредита и погашаться будет от коммерческой деятельности концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения», - сказал Щегол.

Он отметил, что каналы будут транслироваться в частотном диапазоне 174-230 мегагерц, которые находятся в распоряжении концерна.

Реализовать проект планируется до конца года. Кредит рассчитывают взять у отечественного банка и погасить в течение 5-7 лет.

Что предшествовало

О запуске осенью государственной общенациональной цифровой телесети стандарта Т2, которая будет иметь не менее 12 дополнительных каналов, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила в марте.

Отмечалось, что в составе мультиплекса будут работать около 12 теле- и радиоканалов, среди которых: «UA: Первый», «UA Культура», местные филиалы «Суспильного», «UA: Украинское радио», «UA Радио Луч», «UA: Радио Культура» и другие.

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Автор: Дмитрий Шварц