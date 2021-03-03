Новая телесеть будет иметь как минимум 12 дополнительных каналов.

В Украине осенью появится государственная общенациональная цифровая телесеть стандарта Т2, которая будет иметь как минимум 12 дополнительных каналов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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«Осенью запустим государственный мультиплекс - для населения это важно, потому что в цифровом Т2 будет как минимум дополнительно 12 каналов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря реформам в Концерне радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ).

В частности, количество филиалов концерна было сокращено с 24 до 7, был проведен аудит всех договоров, а также завершились судебные процессы с компанией «Интертелеком» подписанием мирового соглашения.

Ранее бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что для работы мультиплекса будут задействованы частоты в полосе метрового диапазона 174−230 МГц.

В составе мультиплекса будут работать около 12 теле- и радиоканалов, среди которых: «UA: Перший», «UA: Культура», местные филиалы «Суспільного», «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь», «UA: Радіо Культура» и другие.

Что этому предшествовало

В 2019 году Нацсовет по телерадиовещанию постановил, что данная общенациональная цифровая многоканальная телесеть МХ-7 должна присутствовать в 158 населенных пунктах страны.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в 2021 году планирует завершить трансформацию Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

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Автор: Павел Степанец