Оказалось, больше всего украинцам нравится смотреть тематические фильмы для взрослых с пометкой "русское домашнее".

Популярный сайт PornHub, на котором размещены фильмы для взрослых, обнародовал эротические предпочтения украинцев в 2021 году. Без "зрады" не обошлось, жителей Украины больше всего интересовала "клубничка" с тематическим сюжетом, который на сайте показан в разделе "русское домашнее".

В трендах среди украинцев также оказались видео о "рогоносцах", а фильмы с тегом "мамка" и "измена" больше всего выросли в популярности. Об этом свидетельствует предновогодняя статистика, которую составил PornHub.

На сайте с "клубничкой" шутят, что посетители из Украины предпочитают не "тянуть резину" и сразу переходят к сути. Украинцы чаще всего используют для поиска фильмов для взрослых слово "секс", без завуалированных прелюдий и скромных поисковых запросов.

В 2021 году резко увеличилось количество запросов, благодаря которым пользователи нашей страны ищут видео с оральными ласками, эротическим массажем "с продолжением" и жесткими играми для взрослых.

Однако больше всего любопытно другое. На втором месте среди запросов от украинцев, желающих скрасить свой досуг просмотром эротических фильмов, оказался тег "русское домашнее". В сети уже шутят об очередной "зраде", которая подкралась именно оттуда, откуда ее ну совсем не ждали.

"По сравнению с остальным миром, украинские посетители на + 728% чаще просматривают категорию "русские"", - указано в итогах 2021 года о пользователях сайта с видео для взрослых.

"Зрада" нашлась и в подборке самых популярных актрис из фильмов для взрослых в Украине. На втором месте оказалась россиянка, которая снимается в откровенных видео под псевдонимом Eva Elfie.

Читайте такжеКомпания Цукерберга просит пользователей присылать их интимные фотоПомимо этого, "русская клубничка", без уютной и "домашней" предыстории, но с тем самым характерным колоритом этой страны, стала популярнее среди украинцев на 42 пункта.

Также пользователям из Украины нравятся видео, снятые крупным планом, и "клубничка" с участием только лишь девушек. Кроме того, украинцам, по сравнению с пользователями со всего мира, на 157% интереснее смотреть тематические ролики с так называемыми "кулаками" и прочими предметами, которые могут оказаться в неожиданных местах.

Интересно еще и то, что Украина оказалась среди лидеров по равенству просмотров среди женщин и мужчин. Так, украинки и украинцы почти одинаково интересуются "клубничкой", а вот в РФ откровенные видео смотрят, в основном, лишь представители "сильного" пола.

Ранее УНИАН уже сообщал, что порноактрисы пожаловались на выгорание из-за пандемии.

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Автор: Виолетта Орлова