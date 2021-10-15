Американка в тайне от родителей снималась в фильмах для взрослых и для эротических журналов.

Американку Эддисон Синс, исповедующую христианство, выгнали из церкви за съемки в порно.

Историю девушки опубликовали в Daily Star.

"Когда я пришла в свою церковь, меня отвели в сторону и дали понять, что знают о моем образе жизни, и попросили больше не возвращаться. Я чувствовала себя преданной", – рассказала она.

Девушка добавила, что несмотря ни на что она до сих пор верит в Бога и исповедует христианство: "Мои отношения с Богом не изменились. Я все еще люблю его и знаю, что он любит меня, но опыт с церковью заставил меня бояться снова открыться".

Читайте такжеПастор бросила церковь и вернулась в порно из-за травли (фото)Отмечается, что девушка не только снималась в фильмах для взрослых, но и нередко появлялась в эротических журналах, а также зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Многие месяцы она делала это в тайне от родителей, но в какой-то момент мать узнала о ее карьере. Она увидела эротический журнал с обнаженной дочкой на обложке.

"Я всегда чувствовала, что должна уехать из дома. Одна из причин, по которой я решила делать откровенный контент, заключалась в том, что агентства отправляют актрис на съемки в разные страны. Тогда я подумала, что это будет отличный способ, чтобы путешествовать по миру", – рассказала Эддисон Синс.

Ранее сообщалось, как девушка-пастор бросила церковь ради конкурса самых красивых ягодиц Miss BumBum 2021.

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Автор: Катерина Шварц