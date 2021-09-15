Журналисты выяснили, что для многих сотрудников этой индустрии платформы вроде OnlyFans казались самыми простыми способами заработка в сфере для взрослых, но это оказалось не так.

Веб-кам модели пожаловались на то, что чувствуют эмоциональное выгорание после начавшейся пандемии коронавируса.

Об этом сообщает BuzzFeed.News.

30-летняя Фабиана Фокс танцевала в стриптиз-клубах Западного побережья около 10 лет и переехала в Лас-Вегас за несколько месяцев до начала пандемии, полностью посвятив себя порно-индустрии. Девушка тратила много времени на планирование видеосъемок, разработку стратегии продаж и продвижение в соцсетях. Однако вся подготовительная работа ее сильно выматывала, и сил на фото- и видеосъемки у нее попросту не оставалось.

"Мне нужно было снимать сегодня, а я физически не могу", - объясняет она.

Журналисты выяснили, что для многих сотрудников этой индустрии платформы вроде OnlyFans казались самыми простыми способами заработка в сфере для взрослых, но это оказалось не так.

Чтобы выделиться среди конкурентов, девушки тратили огромное количество времени и часто "пролетали".

Читайте такжеПорносайт выкупил домен закрытого видеохостинга, после чего порно появилось на сайтах ведущих американских СМИ

Подписчики веб-кам моделей ждали от девушек регулярной публикации нового контента. Однако проблемы в личной жизни, а также вся подготовительная работа негативно сказывались на их работоспособности.

После того, как OnlyFans временно запретила публиковать порнографический контент, авторы подобных видео начали чувствовать себя ненадежно, потому что новая политика компании напрямую влияла на их доходы.

Напомним, в штате Калифорния (США) более 30 женщин подали в суд на компанию PornHub за распространение откровенных видеороликов с их участием.

Представители порносайта, со своей стороны, назвали обвинения "абсолютно абсурдными, полностью безрассудными и категорически ложными". Там отметили, что контент на портал для взрослых чаще всего загружается зарегистрированными пользователями. Однако в компании убеждают, что каждый ролик проверяется модераторами.

Автор: Денис Прядко