Участникам совещания с главой ОП и премьером показывали графики, когда карантин могут усилить.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк поделился, о чем главы фракций Рады общались с главой ОП Андреем Ермаком и премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Во время обсуждения, в частности, затронули вопрос ведения локдауна на новогодние и рождественские праздники. По словам нардепа, участникам совещания даже показывали графики.

"Есть базовый сценарий, однако все зависит от количества больных. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучивают в Кабмине. Однако выглядит так, что здесь без вариантов", - написал Железняк.

Локдаун на новогодние праздники

Решение о введении в Украине локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть 28-29 ноября, сообщил ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Однако по этому вопросу будут советоваться с местными властями. Это решение будет базироваться на темпах роста заболеваемости и заполненности больниц.

Локдаун может предполагать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытие заведений образования, заведений общественного питания и развлечений.

Такие ограничения уже действовали в Украине с середины марта до конца мая. Тогда власти прибегли к жесткому карантину, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных COVID-19. С конца мая их начали ослаблять, впоследствии правительство ввело адаптивный карантин, который недавно заменили карантином выходного дня.

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Автор: УНИАН