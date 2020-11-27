В настоящее время Украина живет в условиях карантина выходного дня, однако все чаще поднимается вопрос усиления ограничений.

В Украине все чаще в последнее время обсуждается возможность введения локдауна, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Что такое локдаун

Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение по территории страны и свободу действий в пределах определенной зоны. При такой системе ограничительных мер нормально функционируют только организации, обеспечивающие основные потребности граждан, и объекты критической инфраструктуры.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что делать при COVID-19, если нет декларации с врачомОн может предусматривать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытие учебных заведений, заведений общественного питания и развлечений.

Такие ограничения уже действовали в Украине с середины марта до конца мая. Тогда власти прибегли к жесткому карантину, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных COVID-19. С конца мая их начали ослаблять, впоследствии правительство ввело адаптивный карантин, который недавно заменили карантином выходного дня.

При каких условиях в Украине могут ввести локдаун

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения жесткого карантина во время зимних праздников как один из возможных сценариев. В этом на заседании 25 ноября заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что основанием для срочного введения локдауна может быть только заполненность коек в больницах более чем на 75%, что будет означать угрозу коллапса медицинской системы.

В офисе президента Украины, в свою очередь, утверждают, что решение о введении локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" – то есть после 28-29 ноября.

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Автор: Алина Вишневская