Кабинет министров Украины согласовал новый законопроект, в соответствии с которым больше нельзя будет "тянуть" обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки. Как пишет "Судебно-юридическая газета", теперь закопороект должен рассмотреть парламент Украины.

Законопроект предлагает изменить условия для предоставления отсрочки от мобилизации для студентов, других соискателей образования, педагогов и ученых. Как пояснил министр образования Оксен Лисовой на своей Фейсбук-странице, документ "устраняет пробелы в законодательстве, которые позволяли уклоняться от мобилизации".

Сейчас речь идет о законопроекте, который является аналогом предыдущего законопроекта 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования. Предыдущий законопроект был отозван после отставки Кабмина в июле.

"Впрочем, новый законопроект имеет отличия от предыдущего. Кабмин предлагает разделить категории соискателей образования и установить новые условия для отсрочки: для одних категорий это будет начало обучения до года, в котором лицу исполнилось 25 лет, для других - требование уложиться в сроки учебной программы", - отмечает Судебно-юридическая газета.

Сейчас в соответствии с ч. 3 ст. 23 закона о мобилизации призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона "Об образовании" (то есть, существуют два условия - форма обучения и последовательность);

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Отсрочка для учащихся колледжей, училищ, техникумов - только, если поступили до 25 лет

Согласно правительственному законопроекту, призыву по мобилизации не будут подлежать учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования при совокупности трех условий. А именно, что они:

начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 закона о воинской обязанности (то есть, не раньше года, в котором они достигли 25 лет); учатся по дневной или дуальной форме получения образования; впервые получают образование по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины об образовании".

Для соискателей высшего образования - только в рамках программы

Для студентов высших учебных заведений также будет существовать требование, что для отсрочки они должны впервые получать образование по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона об образовании.

Однако, кроме того, что они должны учиться по дневной или дуальной форме - Кабмин предлагает добавить новое требование - что они не подлежат призыву только в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы.

"В пределах расчетного срока выполнения образовательной программы" на практике означает, что лицо должно закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т.д.) в тот срок, который официально определен учебным заведением для этой программы, без учета дополнительных продолжений или перерывов.

То есть, право на отсрочку от мобилизации сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые учатся в пределах официально установленного срока своей образовательной программы.

К примеру, пишет издание, если человек поступил на бакалавра в сентябре 2023 года, то расчетное время завершения программы - июнь 2027 года. Если же человека перевели на "пятилетний план" из-за академотпуска, пересдачи или отчисления-восстановления - после июня 2027 г. он выйдет за пределы расчетного срока, и право на отсрочку потеряет.

Что это означает для студентов

Итак, больше нельзя будет "тянуть" обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки, отмечает издание.

Академотпуск, повторный курс или перерыв в обучении могут автоматически лишить права на отсрочку.

Также не будут подлежать призыву докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи - резиденты.

Впрочем, как указано в редакции, предлагаемой правительством, "норма этого пункта распространяется на соискателей образования в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который выше того уровня, который приобретался ранее в последовательности, определенной статьей 10 закона об образовании".

