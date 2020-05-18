Associated Press: Врачи Украины перегружены в отчаянной битве с коронавирусом

В Украине сравнительно не много случаев заражения коронавирусом, но больницы все равно не могут справиться с эпидемией.

Машина поддержки дыхания в украинской больнице ломается, и пациент с коронавирусом начинает беспомощно задыхаться. Доктор Ольга Кобевко бегает из палаты в палату, ища электрика среди других пациентов, кто мог бы починить устройство. В конце концов, она сама находит способ заставить его работать снова.

"Мы здесь как будто на войне, словно на линии фронта!" - говорит врач Associated Press.

37-летняя Кобевко - единственный специалист инфекционного отделения в одной из больниц Черновцов, которая рассчитана на 60 пациентов, но сейчас размещает 100. Условия здесь плачевные: оборудование сломанно или устаревло, лекарств не хватает, а зарплаты у врачей очень низкие.

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Это отражение упадка украинской системы здравоохранения, которую пандемия коронавируса быстро перегрузила даже несмотря на то, что в Украине относительно немного случаев заражения. Отравленная коррупцией украинская экономика на протяжении последних шести лет была ослаблена войной с Россией на востоке. Администрация президента Владимира Зеленского унаследовала недофинансированную систему здравоохранения.

Инфекционное отделение главной областной больницы в Черновцах было построено больше столетия тому назад еще во времена Австро-Венгерской империи. Здесь нет централизованной системы подачи кислорода, как в современных клиниках. Система подачи размещена в специальной комнате. Поэтому медсестры ходят туда каждые несколько минут, чтобы наполнить так называемые "кислородные подушки", а потом несут их в палаты пациентам.

"Пациенты умоляют: "Воздуха, дайте мне воздуха", - а ты ничего не можешь сделать. Ты просто продолжаешь сжимать эту подушку, неспособную спасти жизнь. Это хуже всего. А централизованная система подачи кислорода стоит не дорого", - говорит Кобевко.

Звуки кашля, приглушенные кислородными масками, смешиваются с писком медицинского оборудования в здании больницы, пока медсестры бегают по слабо освещенным коридорам, пытаясь вовремя заменить кислородные подушки. Воздух пахнет озоном через ультрафиолетовые лампы, которые используют для дезинфекции палат.

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Тяжело больных перевозят в отдельное здание, где установлено несколько систем вентиляции легких. Но это отделение тоже перегружено и не может принимать новых пациентов, даже если их состояние тяжелое. В Украине более 18 тысяч подтвержденных случаев заражения и 514 смертей. На Черновцы приходится 2694 случая заражения. Город стал одним из эпицентров украинской эпидемии наряду с Ивано-Франковском и Киевом. Тысячи украинцев, которые временно работали в Италии, Испании и других европейских странах, вернулись домой из-за пандемии и привезли инфекцию с собой.

На кухне черновицкой больницы работники постелили матрасы, чтобы можно было отдохнуть. Но скорая помощь постоянно привозит все новых пациентов, не оставляя времени на сон. Светлана Падинич работает в команде скорой помощи, которая за 12-часовую смену привозит больных с COVID-19. В последнее время работники команды тоже начали болеть. Неделю назад один из них умер от пневмонии, вызванной вирусом. Еще четверо медиков "слегли" с воспалением легких, но в стабильном состоянии.

"У нас не хватает персонала", - сказала 42-летняя Падинич.

"Половина персонала скорой помощи заболела, а те, кто остался, очень перегружены", - добавила она.

Падинич носит маску типа FFP2, которая обеспечивает определенную защиту. Но под ней женщина носит еще одну медицинскую маску.

"Я понимаю, что рискую. Но кто-то должен работать", - говорит она.

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Средства защиты в дефиците и в основном предоставляются частными донорами. Поставки нерегулярные.

"Я боюсь за свою безопасность. Боюсь заболеть и заразить COVID-19 свою семью", - говорит Падинич, добавляя, что с начала пандемии еще ни разу не виделась с матерью.

На медиков приходится примерно пятая часть от всех случаев коронавируса в Украине. Более 50 врачей заражаются ежедневно. Понимая слабость системы здравоохранения, правительство ввело жесткий карантин до 12 мая. Большинство предприятий были остановлены. Но под давлением отчаянных фермеров и бизнесменов Киев ослабил ограничения после 11 мая, позволив некоторым магазинам, парикмахерским и другим заведениям возобновить работу. Врачи боятся, что это может привести к началу новой волны заражения.

"Если мы отменим карантин при сохранении системы здравоохранения в таком же состоянии, начнется катастрофа", - считает Кобевко.