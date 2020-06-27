Вторая волна: в СНБО не исключают, что осенью школы возобновят дистанционное обучение

Алексей Данилов призвал чиновников подготовить соответствующие технические возможности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что осенью большинство школ из-за всплеска заболевания COVID-19 будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.

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Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В связи со стремительным увеличением числа больных COVID-19 президент собрал на совещание не только членов правительства и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских председателей.

Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки было выявлено 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 42 тысячи 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 110 летальных, 18 тысяч 701 пациент выздоровел.

Украина попала в список ВОЗ стран с высокими темпами распространения COVID-19.

Сегодня, 27 июня, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 13 регионов Украины не соответствуют критериям, необходимым для ослабления ограничений, и в этих регионах могут ужесточить карантин.

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