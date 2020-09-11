Еще в 50 школах на дистанционное обучение перевели всего 126 классов.

В Киеве выявлены случаи заболевания COVID-19 среди учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинге.

Таким образом, по словам мэра, сегодня работают 426 столичных школ из 428.

Еще в 50 школах на дистанционное обучение перевели всего 126 классов, где есть больные ученики.

"Всего больных школьников в столице - 174 и 83 педагога», - сообщил Кличко.

Также мэр сообщил, что сейчас временно закрыты два детсада - в Деснянском и Печерском районах, а два детсада – на Оболони и в Днепровском районе возобновили работу после карантина.

«В целом с 568 коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты через плановые ремонты. Наполненность детей в садиках-почти 51%. Многие родители, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, оставляют детей дома или под присмотром родственников», - сказал Кличко.

Мэр заверил, что ситуация с учебным процессом в столице в условиях пандемии является контролируемой.

«Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и детских садов будет наше особое внимание и оперативные решения в зависимости от ситуации», - заверил Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая