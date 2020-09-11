В Киеве выявлены случаи заболевания COVID-19 среди учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинге.
Таким образом, по словам мэра, сегодня работают 426 столичных школ из 428.
Еще в 50 школах на дистанционное обучение перевели всего 126 классов, где есть больные ученики.
"Всего больных школьников в столице - 174 и 83 педагога», - сообщил Кличко.
Также мэр сообщил, что сейчас временно закрыты два детсада - в Деснянском и Печерском районах, а два детсада – на Оболони и в Днепровском районе возобновили работу после карантина.
«В целом с 568 коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты через плановые ремонты. Наполненность детей в садиках-почти 51%. Многие родители, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, оставляют детей дома или под присмотром родственников», - сказал Кличко.
Мэр заверил, что ситуация с учебным процессом в столице в условиях пандемии является контролируемой.
«Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и детских садов будет наше особое внимание и оперативные решения в зависимости от ситуации», - заверил Кличко.
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