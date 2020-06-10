В КГГА рассказали, где жители столицы чаще всего подхватывают коронавирус

Городской голова советует не садиться в переполненные маршрутки и не пренебрегать масками и перчатками.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал соблюдать меры безопасности в общественном транспорте, поскольку именно там происходит больше всего заражений коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн пресс-брифинга.

«Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходят в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку», - сказал Кличко.

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Он напомнил, что соблюдение норм безопасности в общественном транспорте контролирует патрульная полиция.

«Сегодня правоохранители выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров. И штраф за нарушение может быть от 17 тыс. до 34 тыс. грн. За коммерческий транспорт отвечают владельцы маршруток, контролирует соблюдение норм в нем полиция. С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршруток за нарушение ими регламентов безопасности», - отметил Кличко.

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Что касается коммунального наземного транспорта, то, по словам городского головы, полиции помогает контролировать выполнение требований безопасности муниципальная стража. Он заверил, что трижды в сутки происходит дезинфекция подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 июня в Киеве уже 3 тыс. 580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 57 – за последние сутки.

Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек, выздоровели 985.

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