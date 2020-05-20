В Верховной Раде еще один нардеп заразился COVID-19

Большинство нардепов на заседании не соблюдали карантинных ограничений.

Еще один нардеп в Верховной Раде инфицировался коронавирусом.

Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Политик утверждает, что во время сегодняшнего заседания Совета большинство нардепов были без защитных масок.

"Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. Вместе с этим половина депутатов сегодня была на заседании без масок. К слову, я карантин уважаю", - говорится в сообщении Ткаченко.

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В то же время, по информации нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, инфицировался народный депутат от франкции "Батькивщина" Олег Мейдич.

"У нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко в Telegram.

На сайте Верховной Рады говорится, что 49-летний Олег Мейдич занимает должность первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Как сообщал ранее УНИАН, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание Верховной Рады в оригинальной маске на лице.

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