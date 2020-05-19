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Нардеп от "Слуги народа" пришла в Раду в вязаной маске (фото)

14:15, 19 мая 2020
Политика
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Богуцкая заявила о масочном демарше / facebook.com/liza.bogutskaya

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Соответствующее фото народная избранница опубликовала на своей странице в Facebook.

"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это — элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина", - написала Богуцкая.

Она отметила, что речь идет о вчерашнем заявлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко об открытии пляжей и его словах о влиянии ультрафиолета на коронавирус.

В сети высмеяли такое изделие на лице депутата, отмечая, что такая маска — не совсем мудрое решение.

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Ранее Юлия Тимошенко пришла в Раду в черных перчатках и маске.

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