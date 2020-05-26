Когда откроют залы кафе и ресторанов: дата возобновления работы
С приходом лета Украина перейдет на третий этап ослабления карантина, а значит – будут отменены очередные ограничения. В частности, планируется разрешить полноценную работу кафе и ресторанов.
Когда кафе и рестораны заработают полноценно
Читайте такжеНовое ослабление карантина: какие ограничения отменят с 1 июня
На данный момент в кафе и ресторанах возможна работа открытых террас. Кроме того, заведения питания имеют возможность работать "навынос".
Полноценную же работу залов ресторанов и кафе, по словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, планируется возобновить с 10 июня.
Минздрав, отметил он, с пониманием относятся к предпринимателям, которые хотят открыть свои заведения, но эпидемиологическая ситуация в Украине пока этого не позволяет.
Как сообщал УНИАН, с 13 мая Кабинет министров ослабил ограничительные меры по работе летних площадок. В частности, разрешил находиться за одним столом до четырех человек, без учета детей до 14 лет
При этом остается необходимой на расстояние в 1,5 м между местами для сидения.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram