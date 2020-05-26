Когда откроют залы кафе и ресторанов: дата возобновления работы

На данный момент заведения общественного питания принимают посетителей на летних площадках и работают "навынос".

С приходом лета Украина перейдет на третий этап ослабления карантина, а значит – будут отменены очередные ограничения. В частности, планируется разрешить полноценную работу кафе и ресторанов.

Когда кафе и рестораны заработают полноценно

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На данный момент в кафе и ресторанах возможна работа открытых террас. Кроме того, заведения питания имеют возможность работать "навынос".

Полноценную же работу залов ресторанов и кафе, по словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, планируется возобновить с 10 июня.

Минздрав, отметил он, с пониманием относятся к предпринимателям, которые хотят открыть свои заведения, но эпидемиологическая ситуация в Украине пока этого не позволяет.

Как сообщал УНИАН, с 13 мая Кабинет министров ослабил ограничительные меры по работе летних площадок. В частности, разрешил находиться за одним столом до четырех человек, без учета детей до 14 лет

При этом остается необходимой на расстояние в 1,5 м между местами для сидения.

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