Глава Минздрава рассказал, когда кафе и ресторанам могут разрешить полноценную работу

Эпидемиологическая ситуация в Украине пока этого не позволяет.

В Министерстве здравоохранения заявили, что полноценную работу кафе и ресторанов планируют разрешить с 10 июня.

Об этом на брифинге 26 мая рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает ТСН.

"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе - это возможно, начиная с 10 июня", - отметил он.

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По его словам, в Минздраве с пониманием относятся к предпринимателям, которые хотят открыть свои заведения, но эпидемиологическая ситуация в Украине пока этого не позволяет.

Напомним, 13 мая на летних площадках ресторанов и кафе во время карантина разрешили находиться не по 2 человека за столиком, а до 4 человек, без учета детей до 14 лет. При этом остается необходимым расстояние в 1,5 м между местами для сидения.

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