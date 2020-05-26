Глава Минздрава рассказал, когда кафе и ресторанам могут разрешить полноценную работу
В Министерстве здравоохранения заявили, что полноценную работу кафе и ресторанов планируют разрешить с 10 июня.
Об этом на брифинге 26 мая рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает ТСН.
"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе - это возможно, начиная с 10 июня", - отметил он.
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По его словам, в Минздраве с пониманием относятся к предпринимателям, которые хотят открыть свои заведения, но эпидемиологическая ситуация в Украине пока этого не позволяет.
Напомним, 13 мая на летних площадках ресторанов и кафе во время карантина разрешили находиться не по 2 человека за столиком, а до 4 человек, без учета детей до 14 лет. При этом остается необходимым расстояние в 1,5 м между местами для сидения.
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