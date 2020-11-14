Супермаркеты с не менее 60% наполненностью пищевыми продуктами продолжат работать в карантин выходного дня.
Слова главного санврача страны Виктора Ляшко цитирует пресс-служба Минздрава.
Читайте такжеСтепанов о преимуществах карантина выходного дня: людям некуда выходить
В министерство поступает информация, что правоохранители требуют от маркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок.
Однако в постановлении правительства "четко прописаны нормы", призванные регулировать этот вопрос, утверждает Ляшко.
"Сейчас же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", — добавил санврач.
14 ноября в 00:00 начал действовать карантин "выходного дня", который ограничивает работу предприятий общественного питания (кроме услуг "на вынос"), торгово-развлекательных центров, развлекательных центров, субъектов хозяйствования, ведущих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения и тому подобное.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram