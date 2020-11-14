14 ноября в 00:00 начал действовать карантин "выходного дня", который ограничивает работу, в частности, супермаркетов.

Супермаркеты с не менее 60% наполненностью пищевыми продуктами продолжат работать в карантин выходного дня.

Слова главного санврача страны Виктора Ляшко цитирует пресс-служба Минздрава.

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В министерство поступает информация, что правоохранители требуют от маркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок.

Однако в постановлении правительства "четко прописаны нормы", призванные регулировать этот вопрос, утверждает Ляшко.

"Сейчас же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", — добавил санврач.

14 ноября в 00:00 начал действовать карантин "выходного дня", который ограничивает работу предприятий общественного питания (кроме услуг "на вынос"), торгово-развлекательных центров, развлекательных центров, субъектов хозяйствования, ведущих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения и тому подобное.

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Автор: УНИАН